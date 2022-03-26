Александр Овечкин забил 41-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3. В составе столичного клуба одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 41-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 36 передач в 64 играх.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
За карьеру в НХЛ Овечкин забил 771 гол и сделал 626 результативных передач в 1261 матче.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда проиграла два своих последних матча. «Баффало», в свою очередь, находится на 12-м месте на Востоке. Победная серия команды составляет три матча подряд.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 26 марта 2022
-
03:49
-
03:31
-
03:12
-
02:36
-
02:36
- 25 марта 2022
-
23:29
-
23:22
-
22:40
-
22:10
-
21:34
-
21:00
-
20:41
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
19:58
-
19:16
-
19:10
-
18:51
-
18:19
-
18:07
-
17:56
-
17:24
-
17:10
-
16:40
-
16:21
-
16:10
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:17