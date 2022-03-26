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Александр Овечкин забил 41-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил 41-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3. В составе столичного клуба одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 41-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 36 передач в 64 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

За карьеру в НХЛ Овечкин забил 771 гол и сделал 626 результативных передач в 1261 матче.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда проиграла два своих последних матча. «Баффало», в свою очередь, находится на 12-м месте на Востоке. Победная серия команды составляет три матча подряд.

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