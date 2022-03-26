Евгений Кузнецов продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3. В этой встрече российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в моменте с голом Овечкина и продлил результативную серию в НХЛ до 11 игр.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 63 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 42 результативные передачи.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда проиграла два своих последних матча. «Баффало», в свою очередь, находится на 12-м месте на Востоке. Победная серия команды составляет три матча подряд.