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Евгений Кузнецов продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

Евгений Кузнецов продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей
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В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3. В этой встрече российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в моменте с голом Овечкина и продлил результативную серию в НХЛ до 11 игр.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 63 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 42 результативные передачи.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда проиграла два своих последних матча. «Баффало», в свою очередь, находится на 12-м месте на Востоке. Победная серия команды составляет три матча подряд.

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