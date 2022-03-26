Овечкин бросился под шайбу, чтобы заблокировать бросок по пустым воротам «Вашингтона»

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:3. В одном из эпизодов в третьем периоде российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин бросился под шайбу, чтобы заблокировать бросок по пустым воротам.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В этой встрече Овечкин забил один гол.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда проиграла два своих последних матча. «Баффало», в свою очередь, находится на 12-м месте на Востоке. Победная серия команды составляет три матча подряд.
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