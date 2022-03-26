Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 30 шайб

Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 30 шайб
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и победным буллитом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

Благодаря голу в основное время российский форвард сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 30 шайб. Теперь на счету Александра 771 заброшенная шайба в лиге, и он по-прежнему занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги. В активе Хоу — 801, а на первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 64 матчах регулярки, в которых набрал 77 (41+36) очко при показателе полезности "+6" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Овечкин проводит на льду 21 минуту и 9 секунд.

Новость по теме
Сын Горди Хоу: почти удивлюсь, если Овечкин не обойдёт моего отца. Он — чудо природы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022