Панарин эффектным пасом помог Коппу забить его первый гол после обмена в «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Копп установил окончательный счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:1), забросив свою первую шайбу после обмена из «Виннипег Джетс».

Американский форвард отличился на 58-й минуте матча, воспользовавшись эффектной передачей в исполнении россиянина Артемия Панарина. В этом матче Копп выходил на лёд во втором звене в тройке с Панариным и канадским центрфорвардом Райаном Строумом.

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Для Эндрю встреча с «Питтсбургом» стала второй после обмена в дедлайн, и пока он набирает очки в каждом матче за новый клуб. В двух матчах на его счету 3 (1+2) результативных действия.