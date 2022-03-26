Панарин эффектным пасом помог Коппу забить его первый гол после обмена в «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Копп установил окончательный счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:1), забросив свою первую шайбу после обмена из «Виннипег Джетс».
Американский форвард отличился на 58-й минуте матча, воспользовавшись эффектной передачей в исполнении россиянина Артемия Панарина. В этом матче Копп выходил на лёд во втором звене в тройке с Панариным и канадским центрфорвардом Райаном Строумом.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Эндрю встреча с «Питтсбургом» стала второй после обмена в дедлайн, и пока он набирает очки в каждом матче за новый клуб. В двух матчах на его счету 3 (1+2) результативных действия.
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