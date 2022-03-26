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«Виннипег» одолел «Коламбус» в овертайме, у Евгения Свечникова – «-1»

«Виннипег» одолел «Коламбус» в овертайме, у Евгения Свечникова – «-1»
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В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

Стартовал матч с гола хозяев на 8-й минуте – забил Доминик Тонинато. Через 5 минут преимущество удвоил Кайл Коннор. Адам Боквист спустя минуту отыграл одну шайбу. На 24-й минуте Брэндан Гонс сделал счёт равным. На 40-й минуте у хозяев забил Джош Моррисси. На последней минуте матча в овертайм игру перевёл Оливер Бьёркстранд. В дополнительное время забил Николай Элерс.

Коэффициент полезности у российского нападающего хозяев Евгения Свечникова – «-1». Владислав Гавриков и Егор Чинахов очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Тонинато (Диллон, Сэнфорд) – 07:14 (5x5)   2:0 Коннор (Тонинато) – 12:30 (4x5)   2:1 Боквист (Нюквист, Рослович) – 13:01 (5x4)   2:2 Гонс (Бемстрём) – 23:22 (5x5)   3:2 Моррисси (Шайфли, Уилер) – 39:29 (5x4)   3:3 Бьёркстранд (Веренски, Ворачек) – 59:46 (6x4)   4:3 Элерс (Коннор) – 60:21 (3x3)
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