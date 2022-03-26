«Виннипег» одолел «Коламбус» в овертайме, у Евгения Свечникова – «-1»

В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.
Стартовал матч с гола хозяев на 8-й минуте – забил Доминик Тонинато. Через 5 минут преимущество удвоил Кайл Коннор. Адам Боквист спустя минуту отыграл одну шайбу. На 24-й минуте Брэндан Гонс сделал счёт равным. На 40-й минуте у хозяев забил Джош Моррисси. На последней минуте матча в овертайм игру перевёл Оливер Бьёркстранд. В дополнительное время забил Николай Элерс.
Коэффициент полезности у российского нападающего хозяев Евгения Свечникова – «-1». Владислав Гавриков и Егор Чинахов очков не набрали.
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