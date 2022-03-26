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Эффектная попытка Кузнецова и победный гол Овечкина. Полное видео серии буллитов

Эффектная попытка Кузнецова и победный гол Овечкина. Полное видео серии буллитов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов).

Всего у победителей реализовали буллиты только два хоккеиста – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Эти удачные броски и принесли команде победу. У соперников же точным ударом отметился Тейдж Томпсон.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В составе «Вашингтона» забивали Энтони Манта, Ник Дженсен и российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Илья Самсонов сделал 29 сейвов.

За «Баффало» дубль оформил Джефф Скиннер и ещё одну шайбу на свой счёт записал Виктор Олофссон.

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