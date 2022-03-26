Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победы над «Баффало»

Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победы над «Баффало»
Комментарии

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды в очередном матче Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов ).

«Это были очень важные два очка для нас. Очки, в которых мы очень сильно нуждались, особенно в серии побед. Зная, что завтра будет довольно тяжёлая игра, это огромные два очка для нас», — приводит Кузнецова пресс-служба клуба.

В составе «Вашингтона» забивали Энтони Манта, Ник Дженсен и российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Илья Самсонов сделал 29 сейвов.

За «Баффало» дубль оформил Джефф Скиннер и ещё одну шайбу на свой счёт записал Виктор Олофссон.

Новость по теме
Эффектная попытка Кузнецова и победный гол Овечкина. Полное видео серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022