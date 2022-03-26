Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победы над «Баффало»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды в очередном матче Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов ).



«Это были очень важные два очка для нас. Очки, в которых мы очень сильно нуждались, особенно в серии побед. Зная, что завтра будет довольно тяжёлая игра, это огромные два очка для нас», — приводит Кузнецова пресс-служба клуба.



В составе «Вашингтона» забивали Энтони Манта, Ник Дженсен и российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Илья Самсонов сделал 29 сейвов.



За «Баффало» дубль оформил Джефф Скиннер и ещё одну шайбу на свой счёт записал Виктор Олофссон.

Новость по теме Эффектная попытка Кузнецова и победный гол Овечкина. Полное видео серии буллитов