Кузнецов установил рекорд «Вашингтона» по длине результативной серии за последние три года

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

Форвард продлил результативную серию в НХЛ до 11 встреч. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кузнецов стал лучшим игроком «Вашингтона» по продолжительности результативной серии с декабря 2018 года. Тогда, с ноября по декабрь, капитан «столичных» Александр Овечкин набирал очки в 14 матчах подряд. С тех пор ни один хоккеист «Кэпиталз» не смог приблизиться к этому результату.



В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 63 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 42 результативные передачи.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов).