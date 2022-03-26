Евгений Кузнецов вошёл в топ-10 в истории «Вашингтона» по количеству голевых передач

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

Форвард оформил 331-й голевой пас в карьере в НХЛ. Как отмечает пресс-служба НХЛ, по этому показателю Кузнецов вышел на 10-е место в истории «Вашингтона», сравнявшись со Скоттом Стивенсом. Выше располагается Петер Бондра с 353 результативными передачами. Лидирует Никлас Бекстрём — у него 741 пас в 1044 матчах за «Кэпиталз».

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 63 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 42 результативные передачи. Всего за заокеанскую карьеру россиянин набрал 482 (151+331) очка в 583 встрече.



Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов).