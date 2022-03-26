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Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о Евгении Кузнецове

Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о Евгении Кузнецове
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о выступлении российского нападающего команды Евгения Кузнецова.

«Он был очень хорош весь год. От тренировочного лагеря до начала сезона и того момента, где мы сейчас находимся. Его скорость, его креативность и его игра в атаке динамичны. Он действительно увеличивает нашу скорость в атаке», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов). Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал голевую передачу и продлил результативную серию до 11 встреч.

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