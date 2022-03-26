Кузнецов о буллите: часто попадал в штангу, поэтому думал — лишь бы не попасть в неё опять

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свой гол в послематчевой серии буллитов во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

«В последнее время я часто попадал в штангу, поэтому всё, о чём я думал, было: «Пожалуйста, пусть я либо промахнусь мимо ворот, либо забью — лишь бы только не попасть в штангу». В итоге я попал в штангу, но шайба вошла в ворота», — приводит слова Кузнецова журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Видео буллита можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов).