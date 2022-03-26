«Это то, что вам нужно при 3:3». Лавиолетт — об игре Самсонова в матче с «Баффало»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о выступлении российского голкипера команды Ильи Самсонова в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

«В овертайме определённо были моменты; он сделал пару сейвов и в третьем периоде. Это то, что вам нужно при счёте 3:3, и вы пытаетесь одержать победу; вам нужен вратарь, который сможет совершить несколько больших спасений, и я думаю, что Илья справился с этим», — приводит слова Лавиолетта The Washington Post.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов). Голкипер Илья Самсонов сделал 20 сейвов.