«Это то, что вам нужно при 3:3». Лавиолетт — об игре Самсонова в матче с «Баффало»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о выступлении российского голкипера команды Ильи Самсонова в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).
«В овертайме определённо были моменты; он сделал пару сейвов и в третьем периоде. Это то, что вам нужно при счёте 3:3, и вы пытаетесь одержать победу; вам нужен вратарь, который сможет совершить несколько больших спасений, и я думаю, что Илья справился с этим», — приводит слова Лавиолетта The Washington Post.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов). Голкипер Илья Самсонов сделал 20 сейвов.
- 26 марта 2022
-
11:42
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:31
-
10:12
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:35
-
09:19
-
08:56
-
08:36
-
07:28
-
07:04
-
06:51
-
06:32
-
06:03
-
05:45
-
05:42
-
05:37
-
05:18
-
05:12
-
05:08
-
05:02
-
04:54
-
04:47
-
04:39
-
04:22
-
03:49
-
03:31
-
03:12
-
02:36
-
02:36