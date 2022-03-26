«Я не собираюсь оправдываться». Кросби — о поражении 1:5 в матче с «Рейнджерс»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал крупное поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).



«Я не собираюсь оправдываться. Они играли хорошо, доминировали во всех отношениях, а мы не смогли оказать большого сопротивления. Вы можете посмотреть на все эти причины, но это реальность. Мы должны убедиться, что у нас не будет подобных матчей до конца сезона. Это то, что мы просто не можем принять», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:1.