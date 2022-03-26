Сушинский — о трёх отменённых голах «Авангарда»: хоть я болею за Омск, там всё было чётко

Известный в прошлом нападающий «Авангарда», бывший президент омичей Максим Сушинский поделился мнением о ходе серии плей-офф КХЛ между омичами и «Металлургом» (2-2).
«Очень интересная серия между «Металлургом» и «Авангардом», надеюсь, что так и продолжится. Будет ли семь матчей? Давайте пятый хотя бы сыграем, зачем сейчас седьмой ждать. Будем идти от матча к матчу. А так, почему бы и нет? Что касается трёх отменённых голов «Авангарда» в прошлом матче, то, хоть я и болею за Омск, там всё было чётко: «вне игры» и попадание Кошечкину в щиток. Как бы омичи ни хотели засчитать эти голы, тренеры соперника здорово сработали. «Магнитка» прибавила, перестала толкаться, стала играть. Они зачем-то хотели с «Авангардом» потолкаться, но с омичами бесполезно это делать. Там физически сильные ребята», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 26 марта 2022
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:31
-
10:12
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:35
-
09:19
-
08:56
-
08:36
-
07:28
-
07:04
-
06:51
-
06:32
-
06:03
-
05:45
-
05:42
-
05:37
-
05:18
-
05:12
-
05:08
-
05:02
-
04:54
-
04:47
-
04:39
-
04:22