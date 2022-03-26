Боб Хартли рассказал, что будет главным в решающих матчах серии с «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мыслями перед пятой встречей серии второго раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (2-2).

«Впереди ещё три матча, в ходе которых будет выявлен сильнейший. Давайте забудем прошедшие четыре встречи, ведь сейчас счёт в серии 2-2, всё начинается сначала, впереди новый вызов. Здесь отличная арена, прекрасная атмосфера. Игроки сегодня провели хорошую тренировку, было собрание, мы будем готовы.

Небольшие изменения всегда вносятся. Сейчас не время для значительных корректировок. Между матчами почти не остаётся времени на тренировки, ведь отдых крайне важен. Главное — что не осталось никаких секретов. Так же было и в противостоянии с Казанью. Мы дважды за два года встречались с Магнитогорском в плей-офф, мы в одной конференции. Всё сводится к тому, кто как себя проявит. Важна концентрация, скорость действий, умение воспользоваться своими моментами», — приводит слова Хартли официальный сайт омичей.