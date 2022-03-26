Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли рассказал, что будет главным в решающих матчах серии с «Металлургом»

Боб Хартли рассказал, что будет главным в решающих матчах серии с «Металлургом»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мыслями перед пятой встречей серии второго раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (2-2).

«Впереди ещё три матча, в ходе которых будет выявлен сильнейший. Давайте забудем прошедшие четыре встречи, ведь сейчас счёт в серии 2-2, всё начинается сначала, впереди новый вызов. Здесь отличная арена, прекрасная атмосфера. Игроки сегодня провели хорошую тренировку, было собрание, мы будем готовы.

Небольшие изменения всегда вносятся. Сейчас не время для значительных корректировок. Между матчами почти не остаётся времени на тренировки, ведь отдых крайне важен. Главное — что не осталось никаких секретов. Так же было и в противостоянии с Казанью. Мы дважды за два года встречались с Магнитогорском в плей-офф, мы в одной конференции. Всё сводится к тому, кто как себя проявит. Важна концентрация, скорость действий, умение воспользоваться своими моментами», — приводит слова Хартли официальный сайт омичей.

«Магнитка» догнала «Авангард». Судьи предотвратили массовую драку и отменили три гола «Магнитка» догнала «Авангард». Судьи предотвратили массовую драку и отменили три гола
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022