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Береглазов о серии с «Магниткой»: «Авангард» забыл прошлые два матча. Играем до двух побед

Береглазов о серии с «Магниткой»: «Авангард» забыл прошлые два матча. Играем до двух побед
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Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов поделился мыслями перед пятой встречей серии второго раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (2-2).

«Боевое настроение, забыли прошлые два матча. Всё с чистого листа — счёт 0-0. Играем до двух побед. Как не «наедаться»? Все помогают. Конечно, тяжелее, когда «Ак Барс» бежал — сейчас «Магнитка» тоже в атакующий хоккей играет. Но опять же все помогают, поэтому восстанавливаемся правильно», — приводит слова Береглазова официальный сайт омичей.

Напомним, «Авангард» вёл в серии 2-0 после уверенных побед со счётом 8:1 и 7:5. Затем «ястребы» дважды потерпели поражения в домашних встречах — 2:5 и 1:5. Пятый матч состоится сегодня, 26 марта, и начнётся в 15:00 мск.

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