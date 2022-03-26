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Евгений Кузнецов отдал клюшку юному фанату. Мальчик в обмен передал ему свою

Евгений Кузнецов отдал клюшку юному фанату. Мальчик в обмен передал ему свою
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б) провёл обмен с юным болельщиком.

Форвард «столичных» отдал молодому фанату свою клюшку, просунув её через специальное отверстие. Взамен болельщик передал Кузнецову свою клюшку.

Видео момента можно посмотреть в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов). Кузнецов отдал результативную передачу и реализовал свою попытку в послематчевой серии.

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