Артюхин: «Нефтехимику» было однозначно по силам пройти «Трактор», играли на равных

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Артюхин подвёл итоги сезона.
«Как оценю сезон? В каких-то моментах хотелось бы действовать лучше, но очень рад, что получилась такая концовка. Доволен, что оказался в «Нефтехимике». Рад, что всё так сложилось, попали в плей-офф. Рад за себя и за команду. В таком составе играли первый год, многим удалось заявить о себе. К сожалению, не получилось в каких-то моментах в плей-офф.
Считаю, что по силам могли однозначно проходить «Трактор» и играть с ним на равных. Что мы и делали. Итоговый счёт не отражает сути игры. Несколько легионеров уехало, нам их не хватило. Но в целом сезон хороший. Даже в таком возрасте мне есть над чем работать, что улучшить. Старался, как всегда, максимально помочь своей команде», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 26 марта 2022
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