«Металлург» забросил курьёзную шайбу после броска Чибисова с отрицательного угла
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». К середине первого периода хозяева ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На четвёртой минуте матча «Магнитка» смогла открыть счёт благодаря курьёзному голу. Нападающий магнитогорцев Андрей Чибисов прорвался по левому флангу, ушёл к лицевому борту и бросил с отрицательного угла. Шайба от плеча чешского вратаря «ястребов» Шимона Грубеца влетела в сетку — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, счёт в серии равный — 2-2.
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