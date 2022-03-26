СКА — «Спартак»: стали известны составы на пятый матч в серии

Сегодня, 26 марта, в Ледовом дворце в Петербурге пройдёт пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:30 мск. Команды опубликовали стартовые составы на матч.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;
Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;
Пыленков, Цицюра — Грошев — Бардаков — Кетов.
«Спартак»:
Данск (Красиков);
Хед — Брынцев, Широков — Лехтеря — Петтерссон;
Вишневский — Ручкин, Дроздов — Локтионов — Хохлачёв;
Ержабек — Евенко, Кугрышев — Галузин — Цыплаков;
Савиков — Пономарёв, Солодухин — Шипов — Талалуев.
Напомним, после четырёх игр армейцы ведут в серии – 3-1.
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