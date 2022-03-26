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И. Воробьёв — о судействе: я не такой человек, чтобы лить грязь или что-то такое

И. Воробьёв — о судействе: я не такой человек, чтобы лить грязь или что-то такое
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

«Хорошая игра с нашей стороны, ребята всё на себя выловили, а где надо – забили. Готовимся к следующей игре.

Момент с Прохоркиным и Кошелевым? Челлендж мы не можем взять, судьи сами решили. Они так решили. У вас 300 тысяч есть? Дальше я не могу говорить. Будет некрасиво, если я скажу, какое объяснение мне дали судьи. Я не такой человек, чтобы лить грязь или что-то такое, поэтому ничего не буду», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, магнитогорцы впервые в серии повели в счёте – 3-2.

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