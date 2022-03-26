И. Воробьёв — о голе Чибисова: видимо, мода такая пошла. Он забил интереснее Кадейкина

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал гол форварда Андрея Чибисова в ворота «Авангарда».
«Гол Чибисова? Сейчас, видимо, мода такая пошла. Кадейкин вчера забросил такую интересную из-за ворот. Может, он немножко не туда попал, Андрей попал поинтереснее. Забил – отлично.
Мы закладывали посыл сыграть максимально строго на все 60 минут, а не только на последние минуты, когда вышел Налимов.
Юров играл много в концовке не только потому, чтобы дать сыграть 18-летнему парню концовку, но и хотел, чтобы другие ребята отдохнули», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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