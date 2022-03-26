И. Воробьёв: Береглазов — хороший игрок. Он не горел желанием у нас оставаться за меньшее

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о защитнике «Авангарда» Алексее Береглазове, который ранее играл за магнитогорскую команду.

«То, что Лёха Береглазов – хороший игрок, это даже не обсуждается. Там были другие ситуации, что потолок понизился… Вы посмотрите седьмой матч 2016 года, когда мы предпоследний гол забивали, и что там Лёха сотворил. С него там всё началось, он пошёл по-игроцки. Жизнь – такая штука, в тот момент надо было так делать, а он не особо горел желанием здесь оставаться за меньшее. Никто не сомневается, что он хороший игрок.

Мои эмоции после эпизода с Кошелевым? Спасибо болельщикам, но надеемся на ещё более рьяную поддержку от них», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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