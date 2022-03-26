Капитан «Чикаго» остался недоволен обменами ключевых игроков перед дедлайном НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз остался недоволен обменами команды перед дедлайном НХЛ.



«Стало довольно ясно, в каком направлении мы движемся как команда. И я не собираюсь лгать: было удручающе видеть, как уходят хорошие друзья, вне зависимости от того, что их ждёт в будущем. Думаю, что команда прошла через многое в этом сезоне – как на льду, так и вне его.



Было много проблем. Сражаясь с ними, ребята выросли как команда. И когда взаимодействие, дружба и связи внутри команды крепнут, я думаю, что все хотят продолжать в том же духе. Поэтому немного обескураживает, когда некоторых ключевых игроков меняют», – цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ.



Напомним, перед дедлайном «Чикаго» обменял вратаря Марка-Андре Флёри, а также форвардов Брэндона Хэйгла и Райана Карпентера.