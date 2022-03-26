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СКА выиграл у «Спартака» и вышел в финал Западной конференции

СКА выиграл у «Спартака» и вышел в финал Западной конференции
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В Ледовом дворце в Петербурге завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Петербуржцы одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В первом периоде гол забил Дмитрий Кугрышев на восьмой минуте и вывел спартаковцев вперёд – ему ассистировал Дмитрий Вишневский, на 26-й минуте армейцы сравняли счёт после гола Леонида Комарова с передач Никиты Гусева и Микко Лехтонена.

Победу армейцам принёс гол Никиты Гусева на 44-й минуте.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
26 марта 2022, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
0:1 Кугрышев (Вишневский) – 07:54 (5x5)   1:1 Лехтонен (Гусев, Бурдасов) – 25:22 (5x4)   2:1 Гусев (Фантенберг, Воробьёв) – 43:42 (5x5)

Таким образом, армейцы выиграли серию – 4-1. Единственную победу «Спартак» одержал в Петербурге в стартовом матче серии.

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