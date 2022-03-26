СКА выиграл у «Спартака» и вышел в финал Западной конференции

В Ледовом дворце в Петербурге завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Петербуржцы одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В первом периоде гол забил Дмитрий Кугрышев на восьмой минуте и вывел спартаковцев вперёд – ему ассистировал Дмитрий Вишневский, на 26-й минуте армейцы сравняли счёт после гола Леонида Комарова с передач Никиты Гусева и Микко Лехтонена.

Победу армейцам принёс гол Никиты Гусева на 44-й минуте.

Таким образом, армейцы выиграли серию – 4-1. Единственную победу «Спартак» одержал в Петербурге в стартовом матче серии.



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