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Стали известны участники финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022

Стали известны участники финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022
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В Ледовом дворце в Петербурге завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Петербуржцы одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Эта победа стала для подопечных Романа Ротенберга четвёртой в серии с красно-белыми. Таким образом, они вышли в финал Западной конференции, где сыграют с московским ЦСКА. По итогам регулярного чемпионата СКА занял первое место в таблице Западной конференции. Поэтому серия с московскими армейцами начнётся в Петербурге.

Единственную победу в серии «Спартак» одержал в Петербурге в стартовом матче.

Ранее ЦСКА всухую переиграл московское «Динамо» в полуфинале (4-0).

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