СКА и ЦСКА сыграют в финале Западной конференции четвёртый раз подряд

Сегодня, 26 марта, в Ледовом дворце в Петербурге завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Петербуржцы одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Эта победа стала для подопечных Романа Ротенберга четвёртой в серии с красно-белыми. Таким образом, они вышли в финал Западной конференции, где сыграют с московским ЦСКА.



По итогам регулярного чемпионата СКА занял первое место в таблице Западной конференции. Поэтому серия с московскими армейцами начнётся в Петербурге.



Соперники сыграют в финале Западной конференции четвёртый раз подряд. Эта серия началась в сезоне-2017/2018, и пока трижды одержали победу москвичи. Отметим, что сезон-2019/2020 не был доигран.

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