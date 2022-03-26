Р. Ротенберг рассказал, как команда будет играть в финале конференции с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги серии с московским «Спартаком» (4-1) и поделился ожиданиями от финала конференции с ЦСКА.



«Сегодня была самая важная игра серии, серьёзно готовились. Соперник создал нам много сложностей, для нас было важно их преодолеть. Благодарю «Спартак» за серию, здорово играл. Сегодня приходилось вносить коррективы, быть гибкими. Будем дальше работать, улучшать игру.

Будем ли играть от обороны с ЦСКА? Читал аналитику в газетах. Железобетонная оборона – залог успеха в плей-офф, фундамент. Как будем играть дальше – зависит от игры. Это современны хоккей. Под каждую игру нужно готовить отдельную тактику. Что и делал «Спартак». Нам приходилось перестраивать тактику каждую игру, они разобрали нашу тактику. Нашим игрокам пришлось менять свои подходы. Вратарь «Спартака» провёл очень сильную серию.

У нас есть система во всех клубах – «СКА-Неве», «СКА-1946». Она приносит успех. Но это не значит, что мы будем всегда играть одинаково.

Все знают, кто такой Сергей Фёдоров и чего он достиг в хоккее. Для меня честь сыграть против него. Думаю, у нас с ЦСКА самые опытные тренерские штабы в КХЛ. Это вывеска всего нашего хоккея.

Почему везде счёт 2:1? Тяжело ответить, но факт есть факт. Старались забить как можно больше в каждой игре. Будем стремиться к реализации моментов в серии с ЦСКА. Где-то нужно быстрее бросить, отдать передачу», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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