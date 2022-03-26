Ожиганов: если скажу, что думал, что со «Спартаком» будут такие тяжёлые матчи, то совру

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги серии со «Спартаком».
«Тяжёлая серия. Начали с неприятного поражения при полном стадионе. Потом справились с давлением, перестроились. Начали играть строже и всё получилось.
Если скажу, что думал, что со «Спартаком» будут такие тяжёлые матчи, то совру. Они классно действовали, перестраивались. Было видно, что там и тренерский штаб работал, и ребята выкладывались. В первых играх вообще не давали свободного места в своей зоне, активно давили. Мы не были особо к этому готовы. Но потом перестроились, всё поняли.
Моменты, за счёт которых удалось изменить результат? Построение в чужой зоне, например. Надо смотреть, анализировать и подстраиваться под это. «Спартак» не играл первый раунд, у нас было немного материала. После первой игры он появился. Почему не забил? Вратарь стоял в воротах.
Из года в год в плей-офф есть игроки, которые занимаются провокациями, это их хлеб. Если будешь отвечать им, то сам потом дураком окажешься. Говорили ли персонально по Евенко? Да, говорили не размениваться с ним», – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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