«Бостон» обыграл «Айлендерс» в результативном матче и одержал четвёртую победу подряд
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В Бостоне не арене «Ти-Ди Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:1, 4:1, 0:1).
В составе хозяев отличились Крэйг Смит, Тейлор Холл, Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Эрик Хаула и Джейк Дебраск. У гостей шайбы на счету Брока Нельсона, Андерса Ли и Зака Паризе.
Таким образом, «Брюинз» одержали четвёртую победу подряд, «Айлендерс» потерпели поражение после двух побед кряду.
В ближайшем матче «Бостон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» 30 марта, «Айлендерс» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 27 марта.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Смит (Карло, Койл) – 04:03 (5x5) 2:0 Холл (Макэвой, Маршан) – 19:26 (5x4) 2:1 Нельсон (Хара, Ли) – 19:48 (5x5) 3:1 Пастрняк (Хаула, Холл) – 22:13 (5x5) 4:1 Маршан (Бержерон) – 23:56 (5x5) 4:2 Ли (Пажо, Добсон) – 25:12 (5x4) 5:2 Хаула (Пастрняк, Холл) – 34:33 (5x5) 6:2 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 38:18 (5x5) 6:3 Паризе (Бовиллье, Палмьери) – 54:43 (5x4)
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