«Бостон» обыграл «Айлендерс» в результативном матче и одержал четвёртую победу подряд

В Бостоне не арене «Ти-Ди Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:1, 4:1, 0:1).

В составе хозяев отличились Крэйг Смит, Тейлор Холл, Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Эрик Хаула и Джейк Дебраск. У гостей шайбы на счету Брока Нельсона, Андерса Ли и Зака Паризе.

Таким образом, «Брюинз» одержали четвёртую победу подряд, «Айлендерс» потерпели поражение после двух побед кряду.

В ближайшем матче «Бостон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» 30 марта, «Айлендерс» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 27 марта.

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