Победный гол Дадонова в овертайме принёс «Вегасу» волевую победу в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

После второго периода «Чикаго» вёл со счётом 3:0. Голы забивали Доминик Кубалик, Джонатан Тэйвз и Дилан Строум. В третьем периоде «Вегас» сравнял счёт после точных бросков Чандлера Стивенсона, Вильяма Карлссона и Джейка Айкела. В середине третьего периода «Чикаго» вновь вышел вперёд после гола Алекса Дебринкэта, но меньше, чем через минуту хозяева вновь сравняли счет благодаря точному броску Алекса Пьетранджело и перевели игру в овертайм, где победный гол забил российский нападающий Евгений Дадонов. Также Дадонов в этой встрече отметился результативной передачей.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Чикаго» встретится с «Баффало Сэйбрз».