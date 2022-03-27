Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победный гол Дадонова в овертайме принёс «Вегасу» волевую победу в матче с «Чикаго»

Победный гол Дадонова в овертайме принёс «Вегасу» волевую победу в матче с «Чикаго»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

После второго периода «Чикаго» вёл со счётом 3:0. Голы забивали Доминик Кубалик, Джонатан Тэйвз и Дилан Строум. В третьем периоде «Вегас» сравнял счёт после точных бросков Чандлера Стивенсона, Вильяма Карлссона и Джейка Айкела. В середине третьего периода «Чикаго» вновь вышел вперёд после гола Алекса Дебринкэта, но меньше, чем через минуту хозяева вновь сравняли счет благодаря точному броску Алекса Пьетранджело и перевели игру в овертайм, где победный гол забил российский нападающий Евгений Дадонов. Также Дадонов в этой встрече отметился результативной передачей.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Чикаго» встретится с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 22:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Маккейб, Тэйвз) – 10:02 (5x5)   0:2 Тэйвз (Дебринкэт) – 34:52 (5x5)   0:3 Строум (Джонс, Кейн) – 38:16 (5x5)   1:3 Стивенсон (Дадонов) – 41:24 (5x5)   2:3 Карлссон (Коглан, Маршессо) – 42:23 (5x5)   3:3 Айкел (Стивенсон, Теодор) – 43:16 (5x5)   3:4 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 48:53 (5x5)   4:4 Пьетранджело (Руа, Янмарк) – 49:40 (5x5)   5:4 Дадонов (Руа, Маршессо) – 62:05 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022