Евгений Дадонов признан первой звездой матча с «Чикаго»
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов признан первой звездой матча с «Чикаго Блэкхоукс».
Дадонов забил победный гол в овертайме и отметился результативной передачей. Второй звездой матча стал форвард «Вегаса» Чандлер Стивенсон на счету которого гол и результативная передача. Третья звезда – защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело, который забросил одну шайбу.
Напомним, «Вегас» одержал волевую победу в матче с «Чикаго». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. При этом, после второго периода «Чикаго» вёл со счётом 3:0.
В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Чикаго» встретится с «Баффало Сэйбрз».
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