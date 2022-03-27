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Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон, Коннор Макмайкл и Никлас Бестрём и российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

За «Нью-Джерси» забивали Джек Хьюз и Дэймон Сиверсон и Йеспер Братт. Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился результативной передачей.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

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НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Шарангович, Мерсер) – 20:55 (5x5)   1:1 Уилсон (Шири, Карлсон) – 22:47 (5x5)   1:2 Сиверсон (Грейвз, Боквист) – 27:17 (5x5)   2:2 Макмайкл (Шульц, Карлсон) – 42:08 (5x5)   3:2 Бекстрём (Манта) – 46:56 (5x5)   4:2 Овечкин (Кузнецов, Бекстрём) – 51:48 (5x4)   4:3 Братт (Хьюз, Хишир) – 59:28 (6x5)
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