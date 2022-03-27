Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон, Коннор Макмайкл и Никлас Бестрём и российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

За «Нью-Джерси» забивали Джек Хьюз и Дэймон Сиверсон и Йеспер Братт. Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился результативной передачей.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

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