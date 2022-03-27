Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом» в драматичном матче

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт на 9-й минуте стартовой двадцатиминутки 24-летним форвардом «Уайлд» Кириллом Капризовым, для которого эта шайба стала 34-й в сезоне. Во 2-м периоде Джейк Бин сравнял счёт в матче, а к концу игрового отрезка Якуб Ворачек вывел гостей вперёд. Игроки «Миннесоты» сумели сравнять счёт в матче лишь за минуту до конца основного времени благодаря голу всё того же Капризова. В овертайме точный бросок Джареда Сперджена принёс хозяевам победу в этом матче.

В этом матче за «Миннесоту» дебютировал голкипер Марк-Андре Флёри, обменянный в дедлайн из «Чикаго Блэкхоукс». На его счету 23 отражённых броска.