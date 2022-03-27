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Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом» в драматичном матче

Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом» в драматичном матче
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт на 9-й минуте стартовой двадцатиминутки 24-летним форвардом «Уайлд» Кириллом Капризовым, для которого эта шайба стала 34-й в сезоне. Во 2-м периоде Джейк Бин сравнял счёт в матче, а к концу игрового отрезка Якуб Ворачек вывел гостей вперёд. Игроки «Миннесоты» сумели сравнять счёт в матче лишь за минуту до конца основного времени благодаря голу всё того же Капризова. В овертайме точный бросок Джареда Сперджена принёс хозяевам победу в этом матче.

В этом матче за «Миннесоту» дебютировал голкипер Марк-Андре Флёри, обменянный в дедлайн из «Чикаго Блэкхоукс». На его счету 23 отражённых броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:34 (5x4)   1:1 Бин (Рослович, Кукан) – 28:16 (5x5)   1:2 Ворачек (Гавриков, Лайне) – 38:55 (4x4)   2:2 Капризов (Бродин, Фиала) – 58:57 (6x5)   3:2 Сперджен (Фиала, Годро) – 61:24 (3x3)
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