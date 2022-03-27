Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по победным шайбам, сравнявшись с Хоу

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3), близок к покорению очередного исторического рекорда.

Благодаря этой победной шайбе Овечкина, которая стала для него 121-й в НХЛ, он сравнялся по этому показателю с легендарным Горди Хоу и теперь делит с ним второе место в истории лиги. Рекордсменом является чех Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов.

Напомним, что на счету Овечкина уже 78 (42+36) очков в 65 матчах нынешнего сезоне при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ Александр провёл 1262 встречи, в которых он отметился 1398 (772+626) результативными действиями.

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