Овечкин вышел на 5-е место в истории НХЛ по количеству очков среди крайних нападающих

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3), догнал легендарного финского нападающего Яри Курри по количеству очков среди крайних нападающих.

Теперь Овечкин делит пятое место в истории НХЛ по количеству очков среди крайних нападающих с финном Курри, на счету обоих хоккеистов по 1398 результативных действий. Лидер в этом рейтинге – Яромир Ягр (1921), следом за ним идёт Горди Хоу (1850), замыкает тройку лучших Марк Рекки (1533), на четвёртом месте – Тэему Селляне (1457).

Напомним, что на счету Овечкина уже 78 (42+36) очков в 65 матчах нынешнего сезоне при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ Александр провёл 1262 встречи, в которых он отметился 1398 (772+626) результативными действиями.

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