Сергей Светлов назвал лучших игроков серии СКА – «Спартак»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о серии второго раунда плей-офф СКА – «Спартак».

«В «Спартаке» меня удивил вратарь Данск, который после очень средней «регулярки» собрался именно в плей-офф. Вообще у красно-белых хороший состав, есть неплохие легионеры, опытный российский кубковый костяк в лице Локтионова, Кугрышева, Широкова и Хохлачёва. Наверное, команда рассчитывала в этом плей-офф на большее, чем одна победа.

Кого выделю в СКА? На старте серии открытием для меня стала молодёжь – например, силовой форвард Бардаков, сыгравший нагло и полезно. Также на старте свой потенциал показал Волков, возвращение которого из НХЛ по-разному обсуждалось.

Вообще Питер много доверяет молодым центрам – Воробьёву, Хуснутдинову, это работа на перспективу клуба и сборной России, но это и риск. Например, в концовке третьего периода четвёртого матча один из этих молодых вчистую уступил на ключевом вбрасывании – и соперник сравнял счёт.

Мне кажется, что в этом плане СКА не хватает травмированного Кемппайнена, который вместе с другим финном Комаровым способен закрыть «точку». Это отразится и на большинстве, с ним у армейцев пока не всё получается», – цитирует Светлова Russia-Hockey.