Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге.



Россиянин набрал два очка в матче с «Чикаго Блэкхоукс», который команда проигрывала 0:3 после второго периода. Дадонов набрал два очка (1+1), забросив при этом победную шайбу в овертайме. Всего у него 5 баллов в двух матчах (2+3) после несостоявшегося обмена в «Анахайм».



Второй звездой дня стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём, набравший два очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3).

Первой звездой признан форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро. Хоккеист отметился пятью результативными передачами в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (9:5).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».