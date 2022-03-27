Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 27 марта

Сегодня, 27 марта, состоится 11-й игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.



В 15:00 по московскому времени в Уфе на «Уфа-Арене» местный «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором» в шестом матче полуфинала Восточной конференции. В настоящий момент в серии ведут челябинцы — 3-2.



В других сериях 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» (4-0), а СКА обыграл «Спартак» (4-1). Таким образом, определилась пара финала Западной конференции Кубка Гагарина – 2022. На Востоке «Металлург» впервые вышел вперёд в серии с «Авангардом» (3-2).



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