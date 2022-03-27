Первый тренер Капризова: 80 набранных очков в НХЛ — лишь хорошая оценка действий Кирилла

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал игру форварда в текущем сезоне. Капризов первым из россиян набрал 80 очков в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.
«Нынешние результаты, статистика, которую показывает Кирилл в этом сезоне НХЛ, и 80 набранных очков — это лишь хорошая оценка его действий. Парень работает, старается, отрабатывает свой контракт.
Только конец сезона покажет, сможет ли Капризов стать лучшим по набранным очкам или хотя бы попасть в тройку лучших. Надо работать в том же духе и не останавливаться. Приятно видеть, что Кирилл добивается хороших результатов. Парень делает своё дело. Молодец!», – сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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