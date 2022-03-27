Кожевников: цель Овечкина — обогнать Хоу по числу забитых шайб в НХЛ. Этот рекорд падёт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Сейчас Овечкин вышел на второе место и сравнялся с Хоу по количеству победных шайб, но его цель иная. Александр однозначно стремится обогнать Хоу по общему числу забитых шайб, а не только победных. Этот рекорд падёт. Думаю, в этом году он не успеет, а в следующем сезоне обязательно сделает это.
Александр бьёт рекорды почти каждого игрока, потому что он поднялся на вершину. Он и дальше будет бить все рекорды, отнимать их у других. Очень приятно, что Овечкин продолжает радовать нас своими достижениями», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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