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«Салават Юлаев» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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14:45 Мск
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И. Григоренко: мне очень нравится «Салават» без легионеров, наши парни дают результат

И. Григоренко: мне очень нравится «Салават» без легионеров, наши парни дают результат
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Обладатель Кубка Гагарина, бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился ожиданиями от шестого матча серии второго раунда плей-офф между «Салаватом» и челябинским «Трактором».

«Салавату» в сегодняшнем матче с «Трактором» особо ничего придумывать не надо. Нужно играть в свою игру, создавать больше напористости, идти в стыки, тогда должно быть всё нормально и можно перевести серию в седьмой матч. В прошлой встрече уфимцы играли неплохо, обидно, что уступили. Порой лучше проиграть с крупным счётом, чем в таких матчах. Мне очень нравится уфимская команда без легионеров, наконец-то наши молодые ребята начинают раскрываться. Им дают шансы, кого-то ставят даже от безысходности, а парни дают результат. Вратарь Шарыченков в целом справляется без Метсолы. Конечно, тяжеловато, когда весь сезон сидишь в запасе, а теперь нужно выручать в ответственных матчах», – сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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