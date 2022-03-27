Президент ИИХФ рассказал, кто может провести МЧМ-2023 и когда будет принято решение
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Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал информацию Sportsnet о том, что федерация попросила Канаду принять МЧМ-2023. Ранее Россию лишили права на проведение этого турнира.
«Ничего ещё не решено, Федерация хоккея США тоже хочет провести МЧМ. Решение будет принято на следующем собрании Совета в конце апреля», – сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.
Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске.
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