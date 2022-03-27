Кузнецов вышел на 10-е место в истории «Кэпиталз» по количеству результативных передач
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз». Она стала для россиянина 332-й в 584 за карьеру в НХЛ. Таким образом форвард обошёл по этому показателю Скота Стивенса и вошёл в топ-10 ассистентов в истории «Вашингтона».
В топ-10 также входят Никлас Бекстрём (742), Александр Овечкин (626), Джон Карлсон (451), Михал Пивонька (418), Майк Гартнер (392), Дэйл Хантер (375), Калле Юханссон (361), Бенгт-Оке Густафссон (359), Петер Бондра (353).
Напомним, в этом матче «Кэпиталз» одержали победу, а решающую шайбу забросил Александр Овечкин.
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