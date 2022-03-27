Быков: не удивлюсь, если Фёдоров – это следующий великий тренер

Бывший главный тренер клубов КХЛ и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о работе Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА.



«Когда-то и великие тренеры начинали свою деятельность, не имея никакого опыта. В отличие от многих из них, у Сергея есть опыт игрока – да ещё какой. Кроме того, он поработал с известными, великими тренерами – как в России, так и за океаном. Всё это даёт нам основания полагать, что он действительно сильный специалист. Я не удивлюсь, если это будет следующий великий тренер», – сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, ЦСКА под руководством Фёдорова дошёл до финала Западной конференции, где сыграет со СКА.

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