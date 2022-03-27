«Салават Юлаев» — «Трактор»: стали известны составы команд на шестой матч

Сегодня, 27 марта, в Уфе на «Уфа-Арене» состоится шестой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором уфимский «Салават Юлаев» примет челябинский «Трактор». Начало матча – в 15:00 мск. Стали известны стартовые сочетания звеньев на эту встречу.



«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Скрынник);

Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;

Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;

Комаров, Алалыкин — Пименов — Пустозёров; Скориков.



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;

Телегин — Бэйлен, Тертышный — Стась — Гика;

Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Капустин;

Кирпичников, Основин — Фатеев — Потапов; Рользигер.

Напомним, после пяти матчей челябинцы ведут в серии 3-2.

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