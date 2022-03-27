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«Салават Юлаев» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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14:45 Мск
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«Салават» и «Трактор» не открыли счёт в первом периоде шестого матча

«Салават» и «Трактор» не открыли счёт в первом периоде шестого матча
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В эти минуты в Уфе на «Уфа-Арене» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт в матче равный — 0:0.

Команды вышли на игру в следующих составах:

«Салават Юлаев»:

Шарыченков (Скрынник);
Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
Комаров, Алалыкин — Пименов — Пустозёров; Скориков.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Стась — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Капустин;
Кирпичников, Основин — Фатеев — Потапов; Рользигер.

Напомним, после пяти матчей челябинцы ведут в серии 3-2.

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