«Салават» и «Трактор» не открыли счёт в первом периоде шестого матча

В эти минуты в Уфе на «Уфа-Арене» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт в матче равный — 0:0.

Команды вышли на игру в следующих составах:

«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Скрынник);

Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;

Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;

Комаров, Алалыкин — Пименов — Пустозёров; Скориков.



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;

Телегин — Бэйлен, Тертышный — Стась — Гика;

Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Капустин;

Кирпичников, Основин — Фатеев — Потапов; Рользигер.



Напомним, после пяти матчей челябинцы ведут в серии 3-2.



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