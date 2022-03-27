«Трактор» забросил две шайбы «Салавату» во втором периоде 6-го матча серии плей-офф КХЛ

В эти минуты в Уфе на «Уфа-Арене» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». По окончании периода гости ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 31-й минуте первую шайбу во встрече забросил защитник «Трактора» Ник Бэйлен. Сергей Телегин через две чужие клюшки выполнил пас на дальнюю штангу, откуда Бэйлен переправил шайбу в угол ворот уфимцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 38-й минуте удвоил преимущество подопечных Анвара Гатиятулина Вячеслав Основин. Пилут закрыл синюю линию и мощно щёлкнул от синей линии — Шарыченков отразил шайбу перед собой. Не помогли полевые игроки своему вратарю, позволив Основину сыграть на добивании.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Трактора».



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