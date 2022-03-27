«Трактор» обыграл в шестом матче «Салават» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».



На 31-й минуте счёт открыл защитник челябинцев Ник Бэйлен, ему ассистировал Сергей Телегин. Удвоил преимущество подопечных Анвара Гатиятулина на 38-й минуте Вячеслав Основин, голевой пас на счету Лоуренса Пилута.

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Окончательный счёт на 56-й минуте установил форвард «Салавата» Александр Кадейкин, воспользовавшись передачей Михаила Науменкова.



«Трактор» одержал победу в серии и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары между «Металлургом» и «Авангардом» (3-2).



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