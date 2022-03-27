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«Трактор» обыграл в шестом матче «Салават» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл в шестом матче «Салават» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ
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Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

На 31-й минуте счёт открыл защитник челябинцев Ник Бэйлен, ему ассистировал Сергей Телегин. Удвоил преимущество подопечных Анвара Гатиятулина на 38-й минуте Вячеслав Основин, голевой пас на счету Лоуренса Пилута.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Окончательный счёт на 56-й минуте установил форвард «Салавата» Александр Кадейкин, воспользовавшись передачей Михаила Науменкова.

«Трактор» одержал победу в серии и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары между «Металлургом» и «Авангардом» (3-2).

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КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
27 марта 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Бэйлен (Телегин) – 30:46 (5x5)   0:2 Основин (Пилут) – 37:19 (5x5)   1:2 Кадейкин (Науменков) – 55:59 (5x5)
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