«Трактор» обыграл в шестом матче «Салават» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».
На 31-й минуте счёт открыл защитник челябинцев Ник Бэйлен, ему ассистировал Сергей Телегин. Удвоил преимущество подопечных Анвара Гатиятулина на 38-й минуте Вячеслав Основин, голевой пас на счету Лоуренса Пилута.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Окончательный счёт на 56-й минуте установил форвард «Салавата» Александр Кадейкин, воспользовавшись передачей Михаила Науменкова.
«Трактор» одержал победу в серии и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары между «Металлургом» и «Авангардом» (3-2).
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